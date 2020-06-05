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Военных готовят к вакцинации от коронавирусной инфекции

Военных готовят к вакцинации от коронавирусной инфекции
Фото: tvzvezda.ru

В России начинается эксперимент по участию добровольцев в испытании новой противокоронавирусной вакцины. В нем примут участие ранее отобранные военнослужащие из различных подразделений по всей России – 45 мужчин и пять женщин.

Все они военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры в возрасте от 25 до 50 лет. Кроме того, участвуют 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.

Медицинское исследование проходит в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Для проведения эксперимента выделен отдельный изолированный медицинский корпус.

Добровольцев и медицинский персонал, который будет обеспечивать проведение испытания, уже протестировали на наличие коронавирусной инфекции. Каждый военнослужащий прошел углубленное медицинское обследование. В итоге был определен окончательный состав группы, которую поместили на двухнедельную изоляцию. Участники исследования будут ежедневно осматриваться врачами, сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Министерства обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется завершить до конца июля этого года. Ранее препарат проверили на мелких и крупных животных на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

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#здоровье #коронавирус

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