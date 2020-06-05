Амурские семьи уже получили выплаты в 10 тысяч рублей на более чем 100 тысяч детей

С 1 июня семьи Амурской области начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в связи с пандемией. На сегодняшний день обработано и оплачено почти 77 тысяч заявлений на 102 574 ребенка. По предварительным расчетам регионального отделения ПФР, всего должно поступить заявлений на 148 тысяч детей.

В соответствии с указом президента РФ, семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через единый портал госуслуг.

Обратиться можно и лично в клиентские службы Пенсионного фонда, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи по номеру регионального колл-центра ОПФР – 8 (4162) 202-400 или по номеру «горячей линии» того территориального органа ПФР, к которому относится гражданин. Список телефонов размещен на сайте ПФР во вкладке «Структура отделения» в разделе «Контакты региона». Записаться на прием можно и на сайте ПФР.

Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

По вопросам, связанным с подачей заявления, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования относительно единовременной выплаты на детей.

Регистрация на портале госуслуг для подачи обращения не требуется.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Пенсионный фонд реализует еще одну меру социальной поддержки семей в связи с пандемией – ежемесячную выплату в пять тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь). На данный момент эта выплата осуществляется 20 668 амурским семьям. Граждане, которые еще не воспользовались этим правом, могут подать заявление до 1 октября 2020 года.