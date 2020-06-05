Лифты, говорящие голосом Гагарина, будет выпускать завод Роскосмоса: обзор прессы

Фото: news.myseldon.com

О масштабах экологической катастрофы в Норильске; о том, кого за это накажут; будет ли общенародным обсуждение плана восстановления экономики страны, рассказывают газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Под заголовком «Вывести на чистую воду» «Российская газета» рассказывает о масштабах экологической катастрофы в Норильске. Из резервуара вытекло не менее 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое с момента аварии разлилось на 180 квадратных километрах. По оценкам экспертов, ЧП в Норильске сопоставимо по масштабам бедствия с аварией танкера Exxon Valdez у берегов Аляски 30 лет назад. Правда, тогда нефти вылилось почти в три раза меньше. Арестован Вячеслав Старостин, начальник цеха ТЭЦ-3, в чьем ведении были нефтяные емкости – именно он, фигурально выражаясь, выступит в роли козла.

Газета подчеркивает, что работы на месте разлива топлива в Норильске активизировались после вмешательства Владимира Путина. А если бы – только представьте! – не было Владимира Владимировича?!

Также в номере

Еще главная газета страны разъясняет, как будут оплачиваться неожиданные выходные дни – 24 июня и 1 июля. Так как эти дни являются только нерабочими, а не праздничными, то россиян освобождают от работы с сохранением заработной платы, а продолжительность рабочих дней накануне остается прежней, то есть на час не сокращается. Пытался вспомнить, есть ли в поправках к Конституции что-нибудь об отдыхе граждан. В старой-то, помню, есть. А вот в новой… Надо порыться, время до 1 июля еще есть.

Вам статья

В «Известиях» пишут, что в Кремле исключили общенародное обсуждение плана восстановления экономики, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, общенациональный план по восстановлению экономики РФ, который Михаил Мишустин представил Владимиру Путину, доработается по конкретным направлениям правительством.

А и действительно, это же не поправки в Конституцию, чтобы быть всенародно обсужденными, правда же?

Очень интересно

Отвлекусь не надолго от Конституции и расскажу о публикации «Российской газеты-Неделя», посвященной 100-летию Ивана Кожедуба – трижды Героя Советского Союза, сбившего 64 вражеских самолета. Много интересных деталей. Узнаете, что он из очень бедной крестьянской семьи – старшие братья батрачили. Несмотря на свой статус, ни разу не встречался со Сталиным. Был заядлым автомобилистом, но не имел водительского удостоверения – считал, что летчику-асу права на машину не нужны. Никогда не надевал Звезды и не выбивал льготы и привилегии. Его дочь, имевшая два высших образования, полученных в МГУ и МГИМО, работала на скромной должности. Ну и много подобного. Не пропустите.

На посошок

И напоследок о космосе: как-никак – мы космическая область! «Собеседник» рассказал о том, что на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, который входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (проще говоря, «Роскосмос»), начнут производить лифты с голосом Юрия Гагарина. Как только вы нажмете пусковую кнопку, из динамиков донесется «Поехали!» Почему до этого не додумались раньше, году этак еще в 1961, не говорится. Допускаю, опасались того, что Гагарин потребует авторских отступных.

Не стал увязывать эту информацию с поправками к Конституции: как ни пропиши – даже в основном законе страны – борьбу с глупостью, ее все равно не победить. Она бесконечна и бессрочна. Иными словами – вечно обнуляема.