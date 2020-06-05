Выросло число умерших от COVID-19 в Амурской области

По состоянию на 4 июня в Амурской области зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такую информацию опубликовала утром 5 июня пресс-служба правительства региона.

При этом, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 4 июня, в Амурской области умерли 5 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Общее количество контактных лиц с заболевшими коронавирусной инфекцией в регионе составило 1 444 человека. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 4 июня в Амурской области проведено 56 974 исследования на COVID-19. На изоляции по месту жительства находится 1 444 человека, в изоляторах – 25, в обсерваторе – 0. Коэффициент распространения инфекции составил 0,9. Показатель тестирования – 218,3 на 100 тысяч населения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на 4 июня в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 588 случаев COVID-19.