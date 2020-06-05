Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – значение визита Путина в Китай для Приамурья

5 июня в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Кабинет психолога». Тема: «Если чувствуешь вину…». В программе участвует психолог Анастасия Каминская. Эфир проведет Екатерина Кузьмина.

Далее на «Эхе» – «Архив. Лучшее», «Значение визита В. В. Путина в Китай для Приамурья». Об этом в мае 2014 года говорил доцент кафедры экономики БГПУ, аналитик, бизнес-консультант Андрей Конюшок.

В вечернем эфире – рубрика «Архив. Лучшее», май 2014 года. «Изучение древней истории культур и народов Амура и современные проблемы сохранения исторического наследия России» – тема интервью с академиком РАН, директором Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, доктором исторических наук Анатолием Деревянко. Ведущий – Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.