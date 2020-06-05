Набока, Лойс, Дедюхин: объявлены лауреаты премии в области литературы и искусства Приамурья за 2019 год

В Амурской области объявлены имена лауреатов премии в области литературы и искусства за 2019 год. Премия проводится в 25-й раз. В этом году заявки подали 7 авторов и 5 коллективов.

По решению комиссии в области литературы лауреатом признали Лику Лойс – это литературный псевдоним Ольги Линовой – с книгой «Сиреневая кошка и солнечный пес». Презентация состоялась 13 ноября 2019 года в литературной гостиной Амурской областной детской библиотеке. Книга написана в жанре фэнтэзи. Персонажи – вымышленные герои, которые жаждут приключений. Все они из разных миров, но их объединяет дружба, взаимовыручка и умение принимать друзей такими, какие они есть. Захватывающие приключения начинаются на планете Земля и заканчиваются на Солнце, откуда прилетел главный герой книги – Солнечный пес. Другая главная героиня книги – сиреневая кошка, которой приходится преодолевать свои страхи, чтобы изменить свою жизнь.

В области профессионального искусства лауреатом стал Виталий Дедюхин со спектаклем «Преступление и наказание». Премьера состоялась 11 мая 2019 года в зрительном зале Драматического театра Тынды. Главным предметом исследования режиссера спектакля стал не только процесс превращения умного и доброго юноши в убийцу, а то, как совершивший преступление Родион Раскольников может найти душевные силы и искупить свою вину. Спектакль насыщен большим количеством поражающих воображение режиссерских ходов и находок – оригинальных, смелых, запоминающихся, зачастую совершенно неожиданных и ошеломляющих. Визуализация внутреннего мира Раскольникова, интересные переходы между сценами, когда события незаметно перетекают из одного в другое без остановки, без перерывов на «отдышаться».

По решению комиссии в области самодеятельного искусства лауреатом признан исторический спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные», который представила режиссер образцовой театральной студии «Этюд» Екатерина Набока. Спектакль поставлен по пьесе амурского автора Оксаны Конюх «Ленинградский дневник», которая написана по мотивам «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. «Ленинградский дневник. Несломленные» – это драма о жителях города – мученика, о страданиях, лишениях, потерях, страхе и ужасе войны, глазами юной 14-летней школьницы, чей личный дневник попадает в руки к детям XXI века, что навсегда меняет их прежнюю жизнь. Премьера спектакля состоялась 27 января 2019 года в ДК Профсоюзов.

Ежегодная премия губернатора Амурской области в области литературы и искусства в Амурской области учреждена 23 декабря 1993 года в целях содействия и дальнейшего развития отечественной культуры на территории области и поощрения авторов и коллективов за произведения, получившие широкое общественное признание и ставшие значительным вкладом в художественную культуру Амурской области. Премия в области литературы и искусства вручена уже 25 раз, а звания ее лауреатов удостоены 109 творческих людей Амурской области. Ежегодно присуждаются три премии в размере сто тысяч рублей по номинациям: в области литературы, в области профессионального искусства и в области самодеятельного искусства.

В этом году в связи с сложной эпидемиологической обстановкой определение лауреатов премии проходило удаленно, с применением опечатанных урн, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.