В Приамурье музеи, рекламные агентства и нестационарная торговля получили право на господдержку

Расширение перечня утвердили накануне решением штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области. В него дополнительно включены еще 6 видов экономической деятельности, по которым за последние два месяца отмечено значительное снижение поступления налоговых платежей.

К ним относятся деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02), научные исследования и разработки (72), деятельность грузового воздушного транспорта (51.21), издание журналов и периодических изданий (58.14) и деятельность рекламных агентств (73.11). Кроме того, в указанном перечне расширен такой вид деятельности, как розничная торговля в нестационарных торговых объектах (47.19)

«Проведенный анализ показал, что расширение данного перечня затрагивает около 860 организаций, в которых общая численность сотрудников составляет порядка 2 тысяч человек. Эти решения мы принимаем с учетом поступивших обращений от бизнеса, деловых объединений Приамурья и председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве региона», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на сегодняшний день в региональный перечень входит 30 видов экономической деятельности, которые наиболее пострадали в условиях ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. По предварительным оценкам, работу в этих секторах в Приамурье ведет более 7,5 тысячи компаний, в которых задействовано 16,5 тысячи сотрудников.

Включение в список пострадавших позволяет предпринимателям претендовать на целый ряд налоговых льгот, а также получить прямые субсидии до 200 тысяч рублей с меньшим количеством необходимых к заполнению документов. Денежные средства можно направить на оплату труда или компенсацию коммунальных платежей, а главным условием является сохранение занятости коллектива – через год необходимо подтвердить численность работников не менее 75 %.

В свою очередь министр напомнила, что получить финансовую поддержку из областного бюджета смогут и те, кто в перечень пострадавших не попал. Для этого необходимо подтвердить снижение среднемесячной выручки более чем на 30 %.

При этом, указанные изменения в региональный перечень не последние. В конце июня в Правительстве региона планируют вновь внести дополнения в список пострадавших видов экономической деятельности после получения обновленной статистики о работе бизнеса за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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