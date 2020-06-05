В Госдуму внесен законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, получать ипотечные каникулы, которые могут предоставляться на срок до полугода.

«Принятие проекта закона позволит воспользоваться "ипотечными каникулами" на равных и справедливых условиях для всех заемщиков – физических лиц, не только получающих доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и граждан-заемщиков, получающих доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов», – поясняют его авторы.

Сейчас для получения ипотечных каникул, которые могут предоставляться на срок до полугода, заемщик обязан представить кредитору документы, подтверждающие его нахождение в трудной жизненной ситуации, – справку о полученных им доходах и удержанных суммах налога по форме 2НДФЛ, которую выдает работодатель.

В результате самозанятые или граждане, применяющие, например, патентную систему налогообложения, не могут воспользоваться ипотечными каникулами, поскольку их доходы подтверждаются не справкой 2НДФЛ, а другими документами (налоговой декларацией, книгой доходов и расходов и так далее), отмечают разработчики законопроекта.

Банки, соответственно, отказывают таким гражданам в ипотечных каникулах, указывая, что, согласно закону о потребкредите заемщик обязан представить именно справку 2НДФЛ, а кредитная организация не вправе самостоятельно менять перечень подтверждающих документов, добавляют они.

Законопроект в связи с такой ситуацией разрешает заемщикам – предпринимателям или физлицам, в отношении которых применяются специальные налоговые режимы, – представлять «иные документы», подтверждающие их доход, а кредитору, в свою очередь, даётся возможность самостоятельно определять перечень таких документов, сообщает РИА Новости.