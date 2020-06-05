Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможных сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. По прогнозу, разбег между ними может составить от 5,3 до 10,7 %, в зависимости от того, как долго не будут сняты ограничения.

Оптимистичный сценарий развития ситуации подразумевает, что ограничительные меры будут сняты в июне этого года. В этом случае максимальный уровень безработицы составит 5,3-5,6 %.

При базовом сценарии экономика сможет функционировать без ограничений уже осенью-зимой, что приведет к росту безработицы до 8-8,3 % в 2021 году. В 2022-2023 годах она составит 7-7,3 %.

Согласно пессимистичному прогнозу, эпидемия продлится до первого квартала 2022 года. Если ограничения будут сняты только через пару лет, то максимальный уровень безработицы достигнет 10,5-10,7 %.

По данным Росстата, в апреле 2020 года доля безработных в России составила 5,8 %, в то время как в конце 2019 года она была на уровне в 4,6 %.

Ранее Росстат сообщил о том, что самый низкий уровень безработицы в России за первый квартал 2020 года зафиксирован в Санкт-Петербурге. С января по март всего 1,5 % трудоспособного населения северной столицы испытывало трудности с поиском работы, сообщает Lenta.ru.

В целях поддержки занятости налоговая служба выплачивает пособия бизнесу в размере 12 130 рублей на человека, эти средства можно направить на любые цели, в том числе на выплату зарплаты.

В Благовещенске создано около 400 временных рабочих мест, которые начали предлагать жителям города, ставшим безработными с 1 марта 2020 года, а также тем, кто работает в организациях, сокративших рабочий день или приостановивших деятельность. Общественные работы организованы на предприятиях Благовещенска за счет субсидии из регионального бюджета. Благодаря этому благовещенцы, потерявшие доход, в месяц будет получать зарплату в размере МРОТ (14 556 рублей). Работодатель при этом не несет расходов. В частности, в подобной ситуации оказались работники предприятий «Комбинат школьного питания» и «Муниципальный центр международного сотрудничества». Часть сотрудников этих организаций согласились на общественные работы в МП «ГСТК».

Также банки начали выдавать специальные кредиты под 2 %, которые помогут поддержать занятость в СОНКО и компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90 % персонала 100 % кредита и проценты по нему будут списаны (при сохранении не менее 80 % занятости – 50 %). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации. Средства могут быть использованы на любые цели, связанные с возобновлением предпринимательской деятельности, в том числе – на выплату заработной платы. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Размер пособия по безработице в Амурской области составляет 12 130 рублей, плюс районный коэффициент, таким образом, в Благовещенске это – 14 556 рублей. Если у безработного есть дети до 18 лет, он еще имеет право на выплату – по 3 000 рублей за каждого. А если дети в возрасте от 3 до 7 лет, то статус безработного позволяет не брать его в определение базы среднедушевого дохода для права на ежемесячную выплату от министерства социальной защиты населения, что значительно повышает шансы на назначение пособия. Амур.инфо разработало пошаговую памятку, как получить выплаты семьям с детьми в период коронавируса. Все заявления подаются через портал госуслуг www.gosuslugi.ru.