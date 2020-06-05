Выбор читателей за 4 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 4 июня.

В Благовещенске перекрыли участок улицы Горького от Калинина до Шевченко. На месте находятся машины скорой медицинской помощи, пожарной службы, полиции.

Наступило лето, и в магазинах Fix Price в Благовещенске появилось много сезонного товара. Это велосипедные аксессуары, а также все для ухода за садом и огородом. Прилавки пополнились москитными сетками, семенами, садовыми светильниками на солнечных батареях, средствами для защиты от гнуса.

В Амурской области Пенсионный фонд перечислил по 75 тысяч рублей ветеранам-даманцам. Средства получили более 50 человек. Теперь выплаты требуют вернуть. В письмах, разосланных ветеранам, указывается, что деньги перечислены ошибочно.

4 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 22 новых случая новой коронавирусной инфекции. Самый большой прирост показал Свободный, где выявлено 14 заразившихся.