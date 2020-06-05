Регионам, в том числе Амурской области, выделят деньги на восстановление дорог

Власти России выделят пяти регионам Сибири и Дальнего Востока порядка 1,7 миллиарда рублей на восстановление автомобильных дорог после прошлогодних паводков. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Следующий вопрос касается состояния дорог на Дальнем Востоке и в Сибири. Инфраструктура там заметно пострадала из-за прошлогодних паводков. Мы выделяем на восстановление автодорожной инфраструктуры почти 1 миллиард 700 миллионов рублей. Средства получат пять регионов», – сообщил Мишустин на заседании кабмина, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как пишет РИА Новости, премьер уточнил, что эти средства будут переданы в Иркутскую и Амурскую области, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейскую автономную область.