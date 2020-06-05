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сегодня, 07:28 1

Регионам, в том числе Амурской области, выделят деньги на восстановление дорог

Регионам, в том числе Амурской области, выделят деньги на восстановление дорог
Фото: pixabay.com

Власти России выделят пяти регионам Сибири и Дальнего Востока порядка 1,7 миллиарда рублей на восстановление автомобильных дорог после прошлогодних паводков. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Следующий вопрос касается состояния дорог на Дальнем Востоке и в Сибири. Инфраструктура там заметно пострадала из-за прошлогодних паводков. Мы выделяем на восстановление автодорожной инфраструктуры почти 1 миллиард 700 миллионов рублей. Средства получат пять регионов», – сообщил Мишустин на заседании кабмина, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как пишет РИА Новости, премьер уточнил, что эти средства будут переданы в Иркутскую и Амурскую области, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейскую автономную область.

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#российская власть #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Очень интересно. К слову, еду вчера по ул.Нагорной, там рабочие делают дорогу, молодцы! Но смутил меня один факт, они перекрыли часть участка, экскаватором снимали примерно полметра грунта с середины дороги, высыпали грунт на обочину и засыпали канаву по центру дороги своим же, привезеным грунтом) Это мартышкин труд или я чего то не понимаю. Я не инженер дорожник, но какой смысл менять грунт на идентичный?))

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