Наталья Третьякова: будущее страны зависит от того, какими станут наши дети

Изменения в основном законе страны призваны обеспечить условия для гармоничного развития детей, помочь привить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям.

«Поправка в статью 67 Конституции о важности детей для государственной политики была внесена президентом России и подтверждает то, что России важен каждый ребенок, а также важны условия, в которых он воспитывается. Для этого Владимир Путин предложил создать все необходимые условия подрастающему поколению, чтобы дети могли учиться, развиваться во всех областях, быть здоровыми, в том числе, если ребенок по каким либо причинам остался без попечения родителей», – отметила детский омбудсмен в Амурской области Наталья Третьякова.

Согласно законопроекту о поправках, теперь обязанности по защите семьи, материнства, отцовства, детства и созданию условий для достойного воспитания детей будут возложены не только на федеральные власти, но и на региональные. Такая норма, по мнению Натальи Третьяковой, безусловно, расширит перечень мер поддержки семей с детьми.

Уполномоченный по правам ребенка также подчеркнула, что будущее страны в целом зависит от того, какими личностями, гражданами станут сегодняшние дети.

«Поэтому в статье 67 Конституции отмечена необходимость воспитания у детей патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Очень важна, на мой взгляд, и новая норма, изложенная в ст. 114 Конституции, которая позволяет сохранить традиционные семейные ценности. О задачах по поддержке и укреплению семьи, защите института брака как союза мужчины и женщины, и тем самым созданию условий для достойного воспитания детей в семье, не раз говорил Президент страны, в том числе на встрече с региональными уполномоченными по правам ребенка», – добавила Наталья Третьякова.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/