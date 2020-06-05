Гороскоп 5 июня: Стрельцам помогут советом, Козерогам необходимо запастись аргументами

Восход Солнца: 04:21

Заход Солнца: 20:35

Солнце в Близнецах.

Овен. Приготовьтесь к переменам, но будьте бдительны по отношению к мелочам, которые могут помешать Овнам! В работе желательно не погружаться в тему слишком сильно и иногда анализировать свои труды со стороны.

Телец. Астрологи советуют заняться своим здоровьем, профилактика еще никому не вредила! Хотя бы выслушайте людей, которые дают вам советы. Среди них могут оказаться и полезные советы.

Близнецы. Благоприятное время для смелых фантазий, реализации амбиций и общения с противоположным полом. Вы можете неожиданно обнаружить покровителя у своего дела или проекта, а на личном фронте ожидается период романтических встреч.

Рак. Этот день пройдет в семейных заботах и бытовых делах, на которые Вы никак не могли выделить время. В рабочей сфере все стабильно хорошо, переживать не приходится. Откровенный разговор с любимым человеком конкретно сегодня поможет сблизиться.

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Лев. Подходите к решению любых вопросов взвешенно, прислушивайтесь ко внутреннему голосу, который называют интуицией. Сегодня Вы сможете достигнуть существенных высот, если займетесь умственным трудом и своим развитием.

Дева. В работе проявите трудолюбие и практичность, информацию проверяйте тщательно, не позволяйте коллегам открывать Вас от задания, ведь за него Вы получите вознаграждение. Постарайтесь в этот день обсудить все нюансы деловой деятельности, иначе в скором времени Вы столкнетесь с неприятностями из-за недопонимания.

Весы. Завершить начатое Вам поможет второе дыхание, обязательно дождитесь его, не бросайте проект. Не стоит заниматься интенсивной уборкой, да и спорт лучше перенести на выходные. Звезды рекомендуют дать организму отдохнуть, не нагружая его сегодня.

Скорпион. Сегодня Вам придется не только набраться смелости, чтобы высказать свои идеи, но и стоять на своем до конца. Сосредоточьтесь на рабочем процессе и своих обязанностях. Рассеянность на рабочем месте может привести к выговору со стороны начальства.

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Стрелец. В жизни Стрельцов сейчас все спокойно, поэтому можно заняться бытовыми проблемами, наладить отношения с любимым человеком или окружающими людьми. Если Вы заняты какой-то жизненной проблемой, советы от пожилых родственников будут очень кстати.

Козерог. Астрологи советуют быть готовым к тому, что окружающие попытаются свалить на Вас вину за то, что Козерогов совсем не касается. Приберегите для них свои лучшие аргументы защиты и оставайтесь спокойным. Не бросайтесь в омут дел с головой, сегодня стоит заниматься только самыми важными поручениями.

Водолей. Доверьтесь своим внутренним ощущениям во всем, чтобы добиться успеха. Осторожнее с реализацией цели, положение может оказаться не очень удобным для старта проекта. В таком случае звезды советуют Вам просто немного подождать!

Рыбы. Не поддавайтесь на провокации, даже если окружающие будут весь день проверять ваши нервы на прочность. Сегодня Вам не стоит доверять малознакомым людям, они могут обмануть Рыб или использовать информацию против Вас.

Астролог: Вальдемар Небоходцев