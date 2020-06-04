В Благовещенске из двенадцати цыплят, спасенных из «братской могилы», выжил один

Известная благовещенская зоозащитница Светлана Садова, которая спасла на свалке яиц 12 вылупившихся цыплят, сообщила в своем Инстаграме, что выжил один. Это петушок, и он уже набирается сил.

«Крыло было поранено, на ножках гематомы страшные, на коготках чернота. Там вообще ужас был – на них же скидывали коробки. Многих живьем опарыши поели. Они вылупились не по плану, недоразвитые были. Это же не инкубатор. Многих доставали из ломаной скорлупы, – рассказала Светлана Садова. – Этот был самый первый, я его еле физраствором отпоила. Назвала Марик. Как летчик Маресьев».

Цыпленок сам начал клевать корм, поднялся на ноги.

«Будет белый бройлер, поселю в курятнике. Конечно, не на мясо! Будет жить хорошо, вот свежий одуванчик пошел», – рассказала Светлана Садова.

Цыплят зоозащитница пыталась спасти с несанкционированной свалки яиц, которую неизвестные устроили недалеко от Благовещенска. Из яиц под действием тепла от солнца и разложения начали вылупляться цыплята. Ужасающую картину обнаружил один горожанин, который отправился за папоротником.

О свалке люди сообщили в средства массовой информации, видео разместили в соцсетях. Россельхознадзор и управление ветеринарии области начали проверку по факту обнаружения свалки яиц, выехали на место, чтобы отобрать анализы на особо опасные инфекции. Однако специалисты приехали уже на пепелище.