Автомобиль, из-за которого перекрывали улицу в Благовещенске, оказался неопасен

«Сегодня в отдел полиции Благовещенска поступило сообщение, что на стоянке находится подозрительный автомобиль. Заинтересованными службами информация проверена. Предметов, представляющих опасность, в автомобиле не обнаружено», – сказано в сообщении ведомства.

Других обстоятельств инцидента УМВД на данный момент не приводит.