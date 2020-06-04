Автомобиль, из-за которого перекрывали улицу в Благовещенске, оказался неопасен
В Благовещенске не нашли опасных предметов в автомобиле, который 4 июня стал причиной перекрытия участка улицы Горького. Информацию об этом распространила пресс-служба УМВД России по Амурской области.
«Сегодня в отдел полиции Благовещенска поступило сообщение, что на стоянке находится подозрительный автомобиль. Заинтересованными службами информация проверена. Предметов, представляющих опасность, в автомобиле не обнаружено», – сказано в сообщении ведомства.
Других обстоятельств инцидента УМВД на данный момент не приводит.
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