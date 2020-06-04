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Автомобиль, из-за которого перекрывали улицу в Благовещенске, оказался неопасен

Автомобиль, из-за которого перекрывали улицу в Благовещенске, оказался неопасен

В Благовещенске не нашли опасных предметов в автомобиле, который 4 июня стал причиной перекрытия участка улицы Горького. Информацию об этом распространила пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«Сегодня в отдел полиции Благовещенска поступило сообщение, что на стоянке находится подозрительный автомобиль. Заинтересованными службами информация проверена. Предметов, представляющих опасность, в автомобиле не обнаружено», – сказано в сообщении ведомства.

Других обстоятельств инцидента УМВД на данный момент не приводит.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mm_Егор Александров

    mm_Егор Александров
    4 минуты назад

    Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот подругу и сoсeдку нашёл там) Вот сайт ---- https://bit.vodka/davalka

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