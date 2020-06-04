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сегодня, 18:32 5

Сельхозпродукцию вновь стали доставлять в Благовещенск через Зейский мост

Сельхозпродукцию вновь стали доставлять в Благовещенск через Зейский мост
Фото: admblag.ru

С четверга, 4 июня, провоз грузов местных сельхозпроизводителей автотранспортом общей грузоподъемностью до 26 тонн осуществляется по мосту через Зею в Благовещенске. Такое решение оперативно принято администрацией города по обращению регионального министерства сельского хозяйства.

Ограничение для проезда транспорта грузоподъемностью свыше 25 тонн было введено решением городской КЧС после завершения аварийно-восстановительных работ на мосту через реку Зея. Вместе с тем, максимальная разрешенная грузоподъемность транспорта, осуществляющего перевозку сельскохозяйственной продукции местных производителей, варьируется до 26 тонн. Формально, такие грузовики не могли проезжать по мостовому сооружению. Провоз грузов через город Свободный, в свою очередь, значительно удлинял сроки доставки, кроме того, увеличившиеся транспортные расходы влияли на ценовую политику сельхозпроизводителей.

Администрацией Благовещенска было оперативно инициировано рассмотрение обращения проектной организацией, осуществляющей обследование моста. По итогам совместной работы было принято решение разрешить проезд транспорта грузоподъемностью до 26 тонн.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, с 4 июня на мосту установлены соответствующие знаки.

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#сельское хозяйство #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а что там за продукция за мостом?я думал у нас всё из Китая

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Соя, молоко, соя

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    зачем нам соя?сами ешьте

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Ассортимент продуктов из сои

    Мясо: колбаса вареная и полукопченая, различные виды пельменей и котлет, сухое соевое мясо.

    Молоко: соевое молоко, кефиры, йогурты, сыр, творог и творожные массы.

    Другое: соевое масло холодного отжима, соевая мука, низкокалорийный майонез.

    Кондитерские изделия, соусы, пасты, джемы.

    13 февр. 2013 г.

    Как организовать производство соевых продуктов: бизнес ...moneymakerfactory.ru › Идеи бизнеса

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  • mm_Егор Александров

    mm_Егор Александров
    5 минут назад

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