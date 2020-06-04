Сельхозпродукцию вновь стали доставлять в Благовещенск через Зейский мост

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С четверга, 4 июня, провоз грузов местных сельхозпроизводителей автотранспортом общей грузоподъемностью до 26 тонн осуществляется по мосту через Зею в Благовещенске. Такое решение оперативно принято администрацией города по обращению регионального министерства сельского хозяйства.

Ограничение для проезда транспорта грузоподъемностью свыше 25 тонн было введено решением городской КЧС после завершения аварийно-восстановительных работ на мосту через реку Зея. Вместе с тем, максимальная разрешенная грузоподъемность транспорта, осуществляющего перевозку сельскохозяйственной продукции местных производителей, варьируется до 26 тонн. Формально, такие грузовики не могли проезжать по мостовому сооружению. Провоз грузов через город Свободный, в свою очередь, значительно удлинял сроки доставки, кроме того, увеличившиеся транспортные расходы влияли на ценовую политику сельхозпроизводителей.

Администрацией Благовещенска было оперативно инициировано рассмотрение обращения проектной организацией, осуществляющей обследование моста. По итогам совместной работы было принято решение разрешить проезд транспорта грузоподъемностью до 26 тонн.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, с 4 июня на мосту установлены соответствующие знаки.