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Свободный избавится от 12-местных «Газелей»

Свободный избавится от 12-местных «Газелей»
Фото: ehkskavator.ru (тематическое изображение)

В Свободном на городских маршрутах перестанут ходить 12-местные «Газели». Информацию об этом в Инстаграме опубликовала пресс-служба администрации населенного пункта.

Власти Свободного объявят аукцион на обслуживание городских маршрутов. Маршруты останутся без изменений, каждый из них будет выставлен отдельным лотом. Среди требований к перевозчикам – пассажирский транспорт должен быть не старше десяти лет от года выпуска и вместимостью не менее 16 мест. Это значит, что 12-местные «Газели» после заключения контрактов в Свободном больше ходить не будут.

Данную информацию приветствовали пользователи Инстаграма. «Вот это правильно, "Газели" – это пережиток прошлого. В нормальных городах уже давно от них поизбавлялись. Совсем неудобные эти "Газели"», – написал один из них.

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#Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Колян

    Колян
    56 минут назад

    Газели там не выживают,нужны танки

  • mm_Егор Александров

    mm_Егор Александров
    5 минут назад

    Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка ---- https://bit.vodka/davalka

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