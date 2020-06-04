Свободный избавится от 12-местных «Газелей»

В Свободном на городских маршрутах перестанут ходить 12-местные «Газели». Информацию об этом в Инстаграме опубликовала пресс-служба администрации населенного пункта.

Власти Свободного объявят аукцион на обслуживание городских маршрутов. Маршруты останутся без изменений, каждый из них будет выставлен отдельным лотом. Среди требований к перевозчикам – пассажирский транспорт должен быть не старше десяти лет от года выпуска и вместимостью не менее 16 мест. Это значит, что 12-местные «Газели» после заключения контрактов в Свободном больше ходить не будут.

Данную информацию приветствовали пользователи Инстаграма. «Вот это правильно, "Газели" – это пережиток прошлого. В нормальных городах уже давно от них поизбавлялись. Совсем неудобные эти "Газели"», – написал один из них.