Вандалов, разгромивших ледовый городок в Благовещенске, приговорили к ограничению свободы

Благовещенский городской суд вынес приговор фигурантам дела о погроме в снежном городке. Парень и девушка, повредившие ледяные фигуры на площади имени Ленина, приговорены к ограничению свободы.

Мировой судья по Благовещенскому городскому судебному участку № 1 рассмотрел уголовное дело в отношении двух 19-летних жителей области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте, совершенная группой лиц), сообщает прокуратура Амурской области.

В суде установлено, что молодые люди 23 января 2020 года находились в «снежном городке» на площади имени Ленина в Благовещенска.

«Следуя преступному умыслу, направленному на порчу имущества в общественном месте, действуя группой лиц, умышленно, выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, испортили принадлежащие администрации Благовещенска 12 ледовых фигур путем их повреждения и 5 ледовых фигур путем уничтожения до основания», – говорится в сообщении городского суда.

В судебном заседании подсудимые полностью согласились с предъявленными обвинениями. При ознакомлении с материалами дела они заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

При этом, вандалы с размером заявленного ущерба не согласились. Администрация города оценила вред от действий молодых людей в 1 815 793,71 рубля.

Смягчающими обстоятельствами судом признаны полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст, принесение публичный извинений, а также состояние здоровья подсудимых. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновным ограничение свободы сроком на 6 месяцев с установлением ряда обязанностей.

Осужденные могут находиться дома, учиться или работать, но не вправе уходить из места постоянного проживания с 22:00 часов до 6:00 часов. Хулиганы также не могут посещать рестораны, кафе, бары, выезжать за пределы муниципального образования, посещать места проведения массовых и увеселительных мероприятий, изменять место жительства или пребывания, без согласия специализированного государственного органа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало Амур.инфо, 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке Благовещенска. Всего они разрушили 17 из 36 ледовых фигур. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения.

Один из вандалов, разрушивший фигуры в снежном городке Благовещенска, просил прощения за свой поступок. Со словами извинений к горожанам и скульпторам, которые трудились над созданием ледовых и снежных фигур, молодой человек обратился в редакцию Амур.инфо.