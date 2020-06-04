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Жители США поверили новым предсказаниям из «Симпсонов»

Жители США поверили новым предсказаниям из «Симпсонов»
Фото: Стоп-кадр из видео

Поразительные совпадения обсуждают пользователи Twitter. Ранее любители сериала «Симпсоны» обнаружили предсказание о коронавирусе, теперь же в популярном мультике увидели восстание в США после смерти афроамериканца по вине полицейского в Миннеаполисе.

Пользовательница социальной сети Twitter с ником Анастейша опубликовала скриншоты из «Симпсонов», которые удивительным образом повторились в действительности.

Её публикация быстро набрала 639 тысяч лайков и 172 тысячи репостов, а в комментариях пользователи поражались прозорливости создателей шоу, пишет Life. Но на самом деле всё не совсем так, как кажется. В «Симпсонах» не было серии, посвящённой народным волнениям, это просто совпадение, набранное по нескольким эпизодам. Например, Белый дом, над которым нависла тревожная атмосфера, был изображён в выпуске про первые 100 дней правления Трампа. И это не мрачные тучи, а просто ночь (а в левом углу кто-то заработался допоздна).

Разъярённая толпа на фото пытается догнать Симпсонов, а не правоохранителей. А полицейский участок загорелся не из-за злобных поджигателей, а по вине самих офицеров. Изображение с президентом США Дональдом Трампом вообще не появлялось в мультсериале и вышло из-под пера неизвестного художника. Но все скриншоты вместе с такой точностью передали происходящее в Штатах, что пост Анастейши с фейковой информацией разлетелся по мировому Twitter.

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#интернет

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