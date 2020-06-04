На космодром Восточный морем доставят пусковой стол

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Пусковой стол для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» доставят на космодром Восточный к сентябрю по Северному морскому пути. Об этом сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса).

«Из Северодвинска Архангельской области отправляется гигантский пусковой стол для "Ангары" массой более 2 тысяч тонн. Уже в июле по Северному морскому пути отправится универсальное грузовое судно "Баренц" с пусковым столом и комплексом вакуумной установки для пилотируемой программы космодрома Восточный», – говорится в видео, размещенном на YouTube-канале ЦЭНКИ.

РИА Новости пишет, что судно пройдет по Северному Ледовитому океану, Берингову проливу, Берингову и Охотскому морям до порта Советская Гавань. После этого оборудование перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на космодром к сентябрю.

Строительство стартового комплекса для «Ангары» идет на Восточном с 2019 года.

Ранее сообщалось, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного предполагается в августе-сентябре 2023 года с беспилотным космическим кораблем «Орел». Второй и третий старты намечаются в 2024 году снова с беспилотным кораблем «Орел» и тяжелым космическим аппаратом.