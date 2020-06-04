Благовещенцы ездят на Тайвань, чтобы сфотографироваться с «мертвым джентльменом» (фото)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске появилась новая достопримечательность – скульптура байкера из железа. Металлическая скульптура весом 250 килограммов расположилась рядом с байкерским клубом «Пижоны», который находится в районе Тайваня. Ее соорудили члены клуба из старых запчастей, не потратив ни рубля.

«Собирал наш механик Саша из запчастей ненужных, старых, использованных – двигателей, поршней и прочего. Своими силами соорудили, никаких финансовых затрат. Скульптура создавалась всю зиму, по мере возможности, как появлялось время свободное», – рассказал вице-президент мотоклуба «Пижоны» Максим Намаконов.

Установили гонщика 1 мая – специально к открытию мотосезона. На мотоцикле в натуральную величину восседает байкер среднего человеческого роста. Прототипом скульптуры стал логотип мотоклуба.

«У нашего мотоклуба логотип – мертвый джентльмен. Это череп в котелке и пальто. Изначально, когда мы клуб создавали, хотели чтобы он был нестандартным. Хотели показать, что байкер – это не обязательно пьяный, грязный вонючий дядька. Байкером может быть ухоженный человек, который за собой следит. Байкеру не обязательно иметь бороду, пузо, поэтому выбрали джентльмена», – поясняет благовещенец.

Он добавляет, что скульптура почти сразу обзавелась поклонниками.

«Когда мы ее ставили, даже и не догадывались, что она станет такой популярной, действительно достопримечательностью города. Люди специально сюда приезжают, чтобы сфотографироваться с ней. Некоторые даже стали закидывать на него монетки, выдумали такой обряд своеобразный», – говорит Намаконов.

Чтобы спасти байкера от вандалов, его приварили к железному столбу. В будущем мотоциклиста планируют украсить цепями, а рядом – разбить клумбу.