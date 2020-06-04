От укусов клещей пострадали 169 амурчан, один из паразитов оказался энцефалитным

С 29 мая по 4 июня в Амурской области зарегистрировано 169 пострадавших от укусов клещей, в том числе 61 ребенок. Это ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 11 %.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах – 56 %. С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано уже 893 пострадавших от клещей, в том числе 304 ребенка.

Охват экстренной серопрофилактикой составил 45 % от «подлежащих лиц» ввиду отказа от ее проведения, позднего обращения (прошло более 72 часов) и других причин, отмечает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

В регионе привито против клещевого вирусного энцефалита с нарастающим итогом 30 183 человека, в том числе 11 605 детей.

За указанный период исследовали 71 клеща, доставленного от пострадавших. Выявлено по одному клещу, зараженному возбудителем боррелиоза и вирусом клещевого энцефалита. С нарастающим итогом исследовано 480 клещей, выявлено 22 клеща, зараженных возбудителем боррелиоза, 3 клеща – вирусом клещевого энцефалита.

Количество клещей на флаго/километр составило 11,9 особи (при нормируемом показателе 0,5 особи), что на 28 % выше аналогичного периода 2019 года (9,2).