Врач-инфекционист: мы сами сомневались в существовании коронавируса

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Заведующая инфекционным госпиталем Белогорской больницы Лариса Ткаченко рассказала в программе «Простые вопросы» о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Белогорске. Врач-инфекционист поделилась, что с такими пациентами в госпитале работают всего несколько медиков, и изначально даже у врачей появлялись сомнения относительно инфекции.

На сегодня, по словам Ларисы Ткаченко, через инфекционный госпиталь Белогорска прошло 52 человека. 21 пациент выздоровел, летальных случаев не было.

«Ситуация у нас неплохая, нас очень выручает госпиталь города Благовещенска, более тяжелые случаи мы переводим на Благовещенск. Это связано и со штатным расписанием нашего госпиталя: у нас с ковидными больными работаю я, один медбрат, две медсестры и две санитарочки. Остальные работают только в чистых зонах, в красной зоне их нет», – объяснила Лариса Владимировна.

Заведующая госпиталем добавила, что в арсенале медиков есть два стационарных аппарата ИВЛ и один переносной наркозный аппарат, который можно использовать для искусственной вентиляции легких. В госпитале сформирована кислородная станция, кислород подведен в палаты. По словам врача, госпиталь на 100 % оснащен средствами защиты.

«Конечно, психологические проблемы есть. Мы подбадриваем и поддерживаем друг друга… Не боится только не совсем нормальный человек, понятно, что это страшно. День боишься – день не боишься. Главное, обезопасить себя, – рассказала Лариса Ткаченко. – Мы каждые 10 дней сдаем анализы на COVID… Близких контактов стараемся избегать. Что поделаешь, у меня мама преклонного возраста, но я не могу не появляться дома».

«Как вы думаете, почему нас многие люди не верят в существование болезни? Вы можете их убедить?» – задал вопрос ведущий Максим Ивановский. «Мы сами иногда сомневались – ответила Лариса Ткаченко. – Настолько заболевание обманчиво… Мы столкнулись с тем, что человека практически ничего не беспокоит, жалоб нет, ни кашля, ничего, а на снимках пневмония, как правило, двусторонняя, вот в чем опасность заболевания».

Чем лечат заболевших людей, какие препараты используют врачи, можно ли лечиться от коронавирусной инфекции дома, об этом узнаете из программы.