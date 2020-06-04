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Шершни убили застрявшую в ограде девочку

Шершни убили застрявшую в ограде девочку
Фото: Jenő Szabó с сайта Pixabay

В Малайзии шершни убили восьмилетнюю девочку. Осы укусили ребенка 65 раз.

Рой шершней напал на детей, которые играли возле куста, где позднее нашли крупное гнездо. Друзья девочки успели убежать, а она сама застряла в ограде и не смогла покинуть опасное место.

Ее младший брат, также пострадавший при нападении насекомых, рассказал матери о произошедшем. Женщина забрала дочь и отвезла обоих детей в больницу. Врачи не смогли помочь девочке: той же ночью она умерла. По словам медиков, причиной смерти стал отказ внутренних органов в результате действия яда крупных ос, сообщает «Лента.ру».

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#дети #животные #происшествия

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