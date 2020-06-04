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сегодня, 16:48 0

Амурские каратисты проведут онлайн-турнир

Амурские каратисты проведут онлайн-турнир
Фото: karate.ru

В Приамурье стартует областной турнир по карате киокусинкай. Из-за коронавируса соревнования пройдут в удаленном формате.

Состязания, приуроченные ко дню рождения региональной корпорации Киокушинкай-кан, пройдут в дисциплине ката (поединок с воображаемым противником). Это уже второй этап состязаний. В первом лучших спортсменов выбирали внутри тренировочных групп, сообщает правительство Амурской области.

«В апреле у нас должны были пройти соревнования, в том числе по ката. Но они не состоялись, – рассказал директор спортивной школы боевых искусств Киокусинкай карате Андрей Кондратьев. – Сейчас мы проводим областной онлайн-турнир для того, чтобы спортсмены не забывали выполнять технику, тренироваться (тренировки у нас проходят по видеосвязи). Ведь, как только разрешат проводить массовые мероприятия, у нас пройдет экзамен. Так что это своего рода подготовка к нему».

В соревнованиях примут участие каратисты от 6 лет и старше. В зависимости от возраста спортсменам предстоит выполнить разные по уровню сложности ката. Видео с их исполнением от участников будут принимать до 9 июня, после чего определят финалистов. Победителей и призеров определит второй круг соревнований, где каратисты должны будут показать комплексы повышенной сложности. Судьи будут оценивать участников по шести критериям: ритм, сила, контроль дыхания, правильность выполнения техники, баланс и зрелищность. Лучших назовут 16 июня.

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#коронавирус #спорт

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