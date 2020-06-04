Приговор водителю автобуса, насмерть сбившему девочку в Благовещенске, вступил в силу

Вступил в силу приговор в отношении 65-летнего водителя автобуса, вынесенный Благовещенским городским судом 12 февраля. Мужчина насмерть сбил ребенка на улице Красноармейской. Приговор был обжалован. Однако Амурский областной суд оставил его в силе.

Мужчина признан виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), а также в том, что, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть другому человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)

Трагический случай произошел 7 августа 2019 года: на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской маршрутный автобус совершил наезд на 6-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте.

Установлено, что мужчина работал водителем у индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Благовещенска. При этом у него имелись противопоказания к управлению транспортными средствами – заболевания органов зрения. Когда подошел срок замены водительского удостоверения, мужчина приобрел поддельное медицинское заключение об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортом и получил новое водительское удостоверение.

В августе 2019 года в районе перекрестка улиц Калинина – Красноармейской мужчина, управляя рейсовым автобусом, при повороте направо выехал в зону перекрестка и остановился, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть. Не заметив из-за наличия заболеваний органов зрения пешехода, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора, водитель продолжил движение и допустил на него наезд.

Приговор 65-летнему мужчине вынес 12 февраля 2020 года Благовещенский городской суд. Ему назначили 3 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима, лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, в пользу потерпевшей с индивидуального предпринимателя, у которого работал мужчина, в счет компенсации морального вреда взыскали 1 миллион рублей.

Сторона защиты и гражданский ответчик, индивидуальный предприниматель, обжаловали приговор суда в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала доводы апелляционных жалоб необоснованными и оставила приговор без изменения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.