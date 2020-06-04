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Источник Амур.инфо: в центре Благовещенска силовики проверяют подозрительный автомобиль (видео)

Источник Амур.инфо: в центре Благовещенска силовики проверяют подозрительный автомобиль (видео)
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 17:40

В Благовещенске перекрыли участок улицы Горького от Калинина до Шевченко. На месте находятся машины скорой медицинской помощи, пожарной службы, полиции.

«Получается, вот Горького, пожарки и скорая. Впереди стоит полицейский в бронежилете, туда ходить вообще нельзя, не пускают. Непонятное что-то происходит. Оцепили весь район – улицу Горького и часть на Амурской. "Богдашку" перекрыли тоже», – сообщает очевидец.

«Там перекрыли связь: возле этого квартала ни звонить, ни в интернет выйти нельзя. И еще несколько машин полиции подъехало», – комментирует другой.

Пресс-службы УМВД и МЧС пока сложившуюся ситуацию не комментируют. Как сообщил источник Амур.инфо, силовики проверяют подозрительный автомобиль.

«На Горького, 157 стоит автомобиль в неположенном месте, Волга. Показался подозрительным, вызвали полицию. Приехали кинологи и 2 собачки показали, что внутри что-то есть. Машину отцепили, сейчас ФСБ работает. Нашли владельца, он не судимый, добропорядочный гражданин. Сказал, что машина заглохла просто. Ничего запрещённого нет в ней. Сейчас за ним поехали, везут на место», – рассказал источник.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    коронавирусника ловят

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Студенты друг друга отстреливают?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Поэтому пожарных пригнали?!

    Там колледж искусств и гимназия, которые сейчас закрыты.

    Может зря спортклубы открывают? Там есть. Или с кэшки кого уволили и решил "мстя наше всё!"?

    А если не прикалываться, то жутко. Там детский садик (Богдашка/Шевченко)

  • OT

    OT
    1 час назад

    "....а город подумал учения идут...."

  • Все окружающие

    Все окружающие
    8 минут назад

    Бездомные помойных псы напали на детей, воспитатели ударили собаку, зоозашики убили воспитателей и сожгли их трупы, вызвали полицию - жестокое обращение с животными!

  • Яmals

    Яmals
    1 минута назад

    Вопрос: от чего оТцепили автомобиль?

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