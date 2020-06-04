Источник Амур.инфо: в центре Благовещенска силовики проверяют подозрительный автомобиль (видео)

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 17:40



В Благовещенске перекрыли участок улицы Горького от Калинина до Шевченко. На месте находятся машины скорой медицинской помощи, пожарной службы, полиции.

«Получается, вот Горького, пожарки и скорая. Впереди стоит полицейский в бронежилете, туда ходить вообще нельзя, не пускают. Непонятное что-то происходит. Оцепили весь район – улицу Горького и часть на Амурской. "Богдашку" перекрыли тоже», – сообщает очевидец.

«Там перекрыли связь: возле этого квартала ни звонить, ни в интернет выйти нельзя. И еще несколько машин полиции подъехало», – комментирует другой.

Пресс-службы УМВД и МЧС пока сложившуюся ситуацию не комментируют. Как сообщил источник Амур.инфо, силовики проверяют подозрительный автомобиль.

«На Горького, 157 стоит автомобиль в неположенном месте, Волга. Показался подозрительным, вызвали полицию. Приехали кинологи и 2 собачки показали, что внутри что-то есть. Машину отцепили, сейчас ФСБ работает. Нашли владельца, он не судимый, добропорядочный гражданин. Сказал, что машина заглохла просто. Ничего запрещённого нет в ней. Сейчас за ним поехали, везут на место», – рассказал источник.