Амурским ветеранам-даманцам, получившим от ПФР деньги, возвращать их не придется

Законодательное собрание Амурской области будет решать проблему выплат ветеранам-даманцам, которым Пенсионный фонд ошибочно перечислил по 75 тысяч рублей ко Дню Победы. С ветеранами встретились председатель амурского парламента Вячеслав Логинов и руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Киевская.

Интересы более 50 амурских ветеранов представляли председатель Амурского отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерий Вощевоз, а также участники боевых действий на острове Даманский Павел Косицын из Благовещенска, Владимир Носов из Белогорска и Владилен Булгаченко из Михайловки Благовещенского района.

В конце апреля в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне региональное отделение ПФР перечислило амурским ветеранам-даманцам единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей по аналогии с другими категориями граждан, отмеченными в Указе Президента «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Однако уже в мае признало свои действия ошибочными и разослало уведомления с просьбой вернуть средства.

«Прислали много бумаг, там все расписано, как мы должно вернуть деньги. У меня просто недоумение все это вызвало. Потому что федеральный закон ”О ветеранах” я много раз читал и перечитывал. По закону вроде получается, что положено нам. Ведь когда оформляли пенсию, нам сказали, что мы ветераны. А теперь выходит, что не ветераны», – высказал свое мнение Павел Косицын.

К решению проблемы оперативно подключились депутаты законодательного собрания. До встречи с представителями ветеранского сообщества провели совещание с представителями Пенсионного фонда и договорились исправлять ситуацию сообща, говорится в информации пресс-службы амурского парламента.

«Первое, что могу сказать. Выплаты, которые ветераны боевых действий на острове Даманский получили ко Дню Победы, останутся у них. Второе. Пенсионный фонд никаких судебных исков к ним предъявлять не будет. В ближайшее время мы, законодательное собрание, совместно с правительством области и отделением ПФР проработаем варианты решения проблемы и вопрос закроем», – прокомментировал председатель областного парламента Вячеслав Логинов.

Прокуратура Амурской области проводит проверку исполнения законодательства при назначении ветеранам пограничного конфликта на острове Даманском единовременной выплаты ко Дню Победы, в ходе которой даст оценку действиям регионального отделения Пенсионного фонда России. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

Также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки, после чего будет дана правовая оценка обоснованности произведенных выплат, а также требования от ветеранов возврата уже полученных денежных средств.

Выплаты ко Дню Победы перечисляли в апреле согласно указу президента России Владимира Путина «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Конфликт на Даманском произошел в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военные. Погибли 58 советских пограничников, еще 94 получили ранения. Число жертв китайской стороны засекречено, но по разным оценкам оно составляет от 100 до 300 человек.