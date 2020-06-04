В июне россиян ждут две укороченные рабочие недели

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В июне россияне будут работать меньше. Сначала их ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час.

Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел «исторический парад победителей».

Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается, сообщили РИА Новости в Роструде.