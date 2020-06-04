В Приамурье борются с природным пожаром в 5 километрах от Уруши

В Амурской области продолжается тушение природного пожара в 5 километрах от поселка Уруша Сковородинского района. Возгорание было зафиксировано 3 июня на площади 45 гектаров.

На месте работают 30 пожарных и спасателей – группы оперативного реагирования пожарных Амурского центр ГЗ и ПБ из Уруши, Ерофей Павловича, Сковородина и Серышева и спасатели из Сковородина областного поисково-спасательного отряда.

Несмотря на сухую ветреную погоду и сложный рельеф местности, лесопожарная группировка к 13:00 4 июня смогла локализовать пожар, окольцевав его, сообщает в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.