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В Приамурье борются с природным пожаром в 5 километрах от Уруши

В Приамурье борются с природным пожаром в 5 километрах от Уруши
Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжается тушение природного пожара в 5 километрах от поселка Уруша Сковородинского района. Возгорание было зафиксировано 3 июня на площади 45 гектаров.

На месте работают 30 пожарных и спасателей – группы оперативного реагирования пожарных Амурского центр ГЗ и ПБ из Уруши, Ерофей Павловича, Сковородина и Серышева и спасатели из Сковородина областного поисково-спасательного отряда.

Несмотря на сухую ветреную погоду и сложный рельеф местности, лесопожарная группировка к 13:00 4 июня смогла локализовать пожар, окольцевав его, сообщает в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#пожары #природа #происшествия

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