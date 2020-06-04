Свободный: плюс 14 новых заболевших коронавирусом

4 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 22 новых случая новой коронавирусной инфекции. Самый большой прирост показал Свободный, где выявлено 14 заразившихся.

Также новых больных выявили в Благовещенске, Сковородине и Райчихинске. Темп прироста за последние сутки в Приамурье составил 3,9 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 588 случаев новой коронавирусной инфекции, из них: Благовещенск – 244 (+6); Свободный – 96 (+14); Тында – 57; Шимановск – 37; Серышевский район (с. Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка – 4, Арга - 1) – 36; Белогорск – 34; Благовещенский район (Чигири – 10, Владимировка – 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое – 2, Усть-Ивановка - 1) – 19; Магдагачи – 14; Сковородино – 11 (+1); Райчихинск – 8 (+1); Ивановский район (Крещеновка – 5, Среднебелое – 2) – 7; Тындинский район (Соловьевск) – 5; Прогресс – 4; Завитинский район ( Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3; Тамбовский район (Тамбовка) – 3; Зея – 3; Михайловка – 2; Константиновка – 2; Бурейский район (Талакан – 1, Долдыкан - 1) – 2; Ромненский район ( Ромны) – 1.

Показатель заболеваемости – 74,43 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 48,3 %; бессимптомная форма – 26,2 %; ОРВИ – 25,5 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,4 %. 208 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По состоянию на 4 июня проведено 56 974 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 24 470 исследований (43 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».