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Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
Фото: ria.ru

Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров. Утечка произошла 20 мая и приобрела размер природной катастрофы.

Как сообщает РИА Новости, в минувшую пятницу на городской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарная. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Президент Путин ввёл режим ЧС в Норильске и на Таймыре из-за разлива нефтепродуктов. Для устранения утечки 20 тысяч тонн дизельного топлива привлечены армия и МЧС.

Как считают в компании «Норникель», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. На данный момент предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало топливо, превышены в десятки тысяч раз. Возбуждено уголовное дело.

В четверг утром место ЧП посетили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.

Накануне на совещании у президента Зиничев констатировал, что информация о случившемся поступила спасателям только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников, а также призвал к ответу Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, ставшую источником разлива топлива.

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#криминал #природа #происшествия

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