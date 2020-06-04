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сегодня, 15:46 0

В Благовещенске появилась еще одна электрозаправка

В Благовещенске появилась еще одна электрозаправка
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске начала работать третья по счету заправочная станция для электрокаров. Зарядить автомобиль теперь можно в районе калининского переезда напротив торгово-развлекательного центра «Флагман».

По информации ПАО «ДЭК» (дочерней компании РусГидро), в режиме быстрого заряда подзарядка автомобиля на станции занимает несколько минут, полная зарядка – около получаса. Станцией поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт.

Одновременно можно заряжать две машины. Если на обычной заправке водитель платит за литры топлива, то на зарядной станции – за киловатт-час потребленной энергии. Оплата может осуществляться через мобильное приложение.

Амурская область входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству электромобилей. Ежегодно число электромобилей в регионе удваивается. При этом на электрокары в регионе отменен транспортный налог.

Первую станцию в Благовещенске открыли в ноябре 2019 года в районе ОКЦ. В мае 2020 года в районе ТРЦ «Острова» появилась вторая заправка для электрокаров.

Кроме этого, зарядную станцию в 2020 году планируется установить на улице Театральной в районе Центральных электрических сетей. В дальнейшем в Благовещенске планируется внедрять электрический общественный транспорт, а именно – электробусы, сообщает администрация Благовещенска.

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#технологии #транспорт

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