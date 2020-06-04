Парковка VS деревья: благовещенцы не могут договориться по проекту благоустройства двора (видео)

Жители нескольких квартир дома № 49 по улице Зейской в Благовещенске обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев в их дворе. Спил зеленых насаждений предусмотрен проектом по благоустройству, реализации которого люди ждали с 2017 года. Однако об этом некоторые жильцы узнали в конце мая уже текущего года за несколько дней до старта работ.

Их возмутило, что в работы по благоустройству входит спил 50 деревьев, укладка асфальта и обустройство двух автостоянок. Старший дома же поясняет, что это необходимость – иначе не может проехать авто пожарной службы.

«По проекту предусматривается расширение территории, чтобы проезжала скорая помощь и пожарный автомобиль, сейчас это невозможно. Дом у нас старый, 70-х годов постройки. Тогда не было предусмотрено, чтобы машины стояли во дворе, и просто проектировали проезды шириной 3,5 метра. Сейчас машины все стоят во дворе, их никуда не денешь, проездов не стало. Если скорая протискивается, то пожарный автомобиль не проедет. Поэтому было предусмотрено проектом расширение по нормативом: между машиной, стоящей боком, и спуском в подвальное помещение должно быть 5, 5 метра. Часть уже засаженной деревьями территории вдоль дома № 49 по улице Зейской будет занимать проезжая часть. Предполагается вырубить 12 деревьев», – рассказал старший дома.

Двору, который является общим для домов № 49 по улице Зейской и № 58 по улице Лазо, удалось войти в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды», рассказывает жительница одного из домов на условиях анонимности. Был разработан проект по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории. Однако, какие работы предусмотрены проектом, знали не все жильцы, заверяет женщина.

«21 мая выглядываю из окна и вижу, что старший дома и еще несколько человек срезают металлические ограждения на площадке. Я поинтересовалась – на каком основании. Он говорит на основании проекта благоустройства, который мы утвердили. Мы точно проголосовали за благоустройство, за вступление в программу городской среды. Однако я все-таки стала изучать проект – сама я по образованию инженер-проектировщик и бухгалтер –, и обнаружила множество нестыковок», – добавила она.

О нестыковках амурчанка написала в жалобе, адресованной мэру Благовещенска Валентине Калите, начальнику городского управления ЖКХ Сергею Казанцеву и директору городского управления капитального строительства Татьяне Соболевой.

«Почему я обратилась именно туда, потому что, когда открыла постановление по программе благоустройства городской среды, оказалось, что эти структуры его курируют, а значит, должны были проверить этот проект», – комментирует благовещенка.

В обращении она попросила проверить проектно-сметную документацию, протоколы собрания собственников на законность и соответствие требованиям и нормативным документам.

Согласно разработанного проекта в списке предстоящих по благоустройству работ значатся, в том числе, обустройство асфальтобетонных проездов, ливневой канализации, восстановление отмостки, тротуары из тротуарной плитки с бортовым камнем, вырубка 50 деревьев диаметром больше 300 миллиметров, посадка 15 деревьев.

Работы обойдутся почти в 11 миллионов рублей. Деньги целевые и уже выделены из городского бюджета, определен подрядчик. Работы по благоустройству должны были начаться 1 июня. Во дворе даже появилось объявление, в котором владельцев авто попросили убрать транспорт со двора. Однако с вырубкой деревьев, оказались согласны не все.

Программа по благоустройству двора предусматривает перечень минимальных работ, в который входят водоотведение, асфальтирование, укладку тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм – лавочек и урн. Спил деревьев – это дополнительные работы, их жильцы при необходимости должны произвести за свой счет.

«У нас состоялось голосование, подсчет голосов, на котором было выяснено, что 67 % жильцов, это 2/3 за проведение ремонта и вырубку деревьев, 15 % жильцов – против. Но члены счетной комиссии не подписывают протокол», – комментирует старший дома № 49 по улице Зейской.

Однако возмущенная благовещенка, которая к тому же является секретарем счетной комиссии поясняет, что протокол не стали подписывать из-за некорректных сведений исходных данных, которые используются при расчете.

Позже стало известно, что протокол все-таки подписали. Его уже направили в городское управление ЖКХ.

«Так как счетная комиссия отказалась подписывать протокол, мы переголосовали. 3 июня я собрал собственников жилья, объяснил ситуацию жильцы предложили переголосовать большинством голосов», – пояснил старший дома по улице Зейской.

Приступить к работам по благоустройству планируется в ближайшее время. А жильцам, выступающим против, остается ждать реакции властей на их жалобу.

Ситуацию прокомментировали в администрации Благовещенска. Там пояснили, что двор могут исключить из программы благоустройства, если жильцы не определятся.

«В настоящее время подрядная организация не может приступить к работам, и если собственники в ближайшее время не определятся, администрацией Благовещенска может быть инициирован вопрос о расторжении договора и исключении этого двора из программы. Это прецедент. За то время, в которое реализуется программа благоустройства в Благовещенске, таких конфликтов, которые могли бы привести к расторжению контракта, не возникало», – объясняют в мэрии.

Там добавляют, что заявку от жильцов на участие их двора в программе благоустройства принимало городское управление ЖКХ. Однако документация, в частности, проект благоустройства не проходил проверку в мэрии.

«Есть установленный пакет документов, который необходимо приложить собственникам к своему заявлению на участие в муниципальной программе по благоустройству дворов. Помимо заявления они прикладывают проектно-сметную документацию, разработанную лицензированной проектной организацией. Проектная документация не проверяется управлением ЖКХ, поскольку этот документ имеет юридическую силу», – поясняют городские власти. В мэрии отмечают, что по факту жалобы, которую направила жительница дома № 49 по улице Зейской, будет проведена проверка.

Между тем, двор безусловно нуждается в благоустройстве – особенно в ливневой канализации и асфальтировании проездов, говорят жильцы. При этом они не хотят, чтобы двор превратился в парковку.