Пригожин предложил артистам сброситься на лечение Анастасии Заворотнюк

По словам Пригожина, такую работу он готов выполнять бесплатно, чтобы представлять интересы начинающих артистов и творческих людей, которые вышли на пенсию и нуждаются в помощи. Пригожин предполагает, что попечителями фонда могли бы стать артисты, композиторы, блогеры. «Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет», – высказался продюсер.

Пригожин считает, что деньги в фонд можно было бы вкладывать раз в год, а бухгалтеры и юристы работали бы там бесплатно и распределяли помощь нуждающимся.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации об онкологии у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников до сих пор нет. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий. Также в различных СМИ периодически появляется информация о состоянии артистки.