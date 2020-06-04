Телефон зажил своей жизнью: о признаках прослушки смартфонов рассказал эксперт

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По его словам, есть много вариантов прослушки, и разделить их можно на легальные и нелегальные. Если это легальные прослушки, то доступ к телефону получают сотрудники ФСБ, МВД на основании решений судов либо других инстанций. Если речь идет о нелегальной прослушке – женами, мужьями, бизнес-конкурентами, — то выясняются другие варианты получения доступа к телефону.

Распознать это не всегда удается, и сделать это непросто, поскольку применяется дорогостоящее оборудование вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата. При этом основными моментами, свидетельствующими о прослушке, можно считать наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, но которые стоят на вашем смартфоне, поэтому нужно регулярно проверять те приложения, которые установлены, советует эксперт.

«Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки. Телефон перегревается, когда вы его не используете, — бывает, из-за батарейки, из-за программного обеспечения подобные проблемы. Но если вы его не трогаете, то, по идее, он должен быть нормальной температуры», — объяснил Кусков.

Также, если в смартфоне очень быстро садится батарея, значит, работает какая-то программа в фоновом режиме, и это тоже нужно выяснять. Для этого как минимум необходимо делать аудит тех программ, которые установлены на смартфоне.

«Необходимо также установить специальные программы, которые купируют работу подобных приложений. Если вы в этом не разбираетесь, идите в сервис-центр, где вам помогут сделать все, что нужно», — заключил эксперт.