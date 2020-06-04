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сегодня, 14:59 3

В России введут крупный штраф для автомобилистов

В России введут крупный штраф для автомобилистов
Фото: pixabay.com

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Ужесточение наказания будет происходить в тех случаях, когда в салоне автомобиля находится ребенок.

Так, за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения будут по-прежнему наказывать штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет. Но если в машине в этот момент находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то водителя ждут штраф в размере 50 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от двух до трех лет.

В декабре 2019 года МВД был подготовлен проект изменений в правила освидетельствования, согласно которому сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

Инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя через анализ алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.

Проект нового КоАПа размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщают «Известия».

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#закон

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    53 минуты назад

    Хорошо, что я бухать бросил

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    14 минут назад

    Туман. От сумы и стакана не зарекайся...

  • Tуман

    Tуман
    9 минут назад

    Gelo-aqua59

    Туман. От сумы и стакана не зарекайся...



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