В России введут крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Ужесточение наказания будет происходить в тех случаях, когда в салоне автомобиля находится ребенок.

Так, за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения будут по-прежнему наказывать штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет. Но если в машине в этот момент находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то водителя ждут штраф в размере 50 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от двух до трех лет.

В декабре 2019 года МВД был подготовлен проект изменений в правила освидетельствования, согласно которому сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

Инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя через анализ алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.

Проект нового КоАПа размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщают «Известия».