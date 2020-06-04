В Приамурье съезды-пандусы для инвалидов будут оборудовать по единому регламенту

В Благовещенске разработают единый регламент по оборудованию съездов-пандусов для маломобильных людей. Первые такие скаты появятся на улице Калинина в этом году.

Как сделать улично-дорожную сеть комфортной и при этом безопасной для инвалидов-колясочников, обсудили в рабочем формате с представителями власти, ГИБДД и общественных организаций граждан-инвалидов. Встреча состоялась на улице Калинина, на которой ведется масштабный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Калинина – одна из главных магистралей Благовещенска, имеет социальную значимость для горожан, на ней расположены медицинские учреждения, аптечные пункты, учебные заведения, проходят практически все автобусные маршруты.

Несмотря на начатые еще в мае дорожные работы на улице Калинина, возникающие вопросы от жителей города, какие пандусы являются правильными и не нарушают нормативные требования, привели к необходимости создания единого регламента обустройства съездов с тротуаров на перекрестках.

Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев на встрече отметил, что комфортная среда для маломобильных групп населения – один из важных вопросов в любом городе, в Благовещенске в том числе.

«У нас были обращения и по тротуарам, по другим моментам, связанным со сложностью подъехать к своим домам, лечебным учреждением, все предложения мы отрабатываем и будем отрабатывать, в том числе и в таком формате рабочих встреч. У нас в городе существует разный подход к устройству пандусов: они разной глубины, разный угол наклона, разной ширины, бывает вообще отсутствуют, тем самым создают существенные трудности для передвижения инвалидов. Поэтому на сегодняшнем совещании мы вместе с инвалидами и по их замечаниям утвердили чертежи, они войдут в требования техрегламента, который будет применяться при законтрактовке объектов. Мы сделаем ревизию по всем перекресткам и попробуем на самых сложных перекрестках локально ремонтировать эти пандусы, в части приведения к стандарту, который был одобрен сегодня всеми», – рассказал заммэра.

Председатель Амурской областной общественной организации граждан-инвалидов «Преодоление» Марина Гайдай поделилась, что на существующих съездах на перекрестках основное неудобство в том, что они узкие и очень крутые, человек на инвалидной коляске осуществляет передвижение под наклоном и с риском опрокинуться.

«Отдельные моменты сотрудничества с министерством транспорта области у нас уже были, и по аэропорту у нас было долгое сотрудничество, и по улице Ленина. А вот чтобы именно занялись пандусами – это, конечно, сотрудничество выгодное и для строителей, они уже точно знают, что надо им делать, и для нас, потому что мы в первую очередь потребители всего этого, и нам хочется тоже гулять, ездить куда-то по своим делам», – добавила Марина Борисовна.

Выполненные согласно нормативным требованиям съезды-пандусы имеют разное исполнение в городе, не все из них комфортны для маломобильных людей.

«Являясь должностным лицом и осуществляя работы на объекте, у меня есть возможность, так скажем, повлиять на ситуацию, чтобы было единообразие в целом в городе, комфортно и безопасно для передвижения людей маломобильных групп. Мы разработали чертеж, эскиз пандусов в соответствии с нормативными документами, учли предложения и рекомендации представителей обществ инвалидов, предложили рассмотреть заказчику и готовы реализовать на своем объекте уже в этом году», – рассказал руководитель подрядной организации АО «Асфальт» Андрей Сенотрусов.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин отметил, что доступность дорожной инфраструктуры города – это жизненно важный вопрос для людей, имеющих ограничения по здоровью.

«Наша задача – слышать этих людей, учитывать их рекомендации и пожелания. Сегодня непосредственно на объекте приняли единое решение, согласованное со всеми заинтересованными лицами, которое не только удовлетворяет потребности людей, передвигающихся на колясках, но и будет безопасным для всех пешеходов, в том числе и мам с колясками. Сформированный регламент запустим в работу, и далее он будет применяться в ремонте улично-дорожной инфраструктуры по всей области», – подчеркнул министр.

Фото: amurobl.ru