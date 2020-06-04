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В Харбине для посетителей открылся комплекс «Усадьба Волга»

В Харбине для посетителей открылся комплекс «Усадьба Волга»

В Харбине с 1 июня для посетителей открылся туристический комплекс «Усадьба Волга». В связи с противоэпидемиологическими мерами, усадьба пока принимает не более 3 000 посетителей в день. Для того чтобы купить билет на входе, необходимо предварительно зарегистрироваться в интернете.

Как сообщается, комплекс, расположенный в 16 километрах к юго-востоку от Харбина, находился на реконструкции в течение 4 месяцев. Комплекс славится своими строениями в русском стиле. Одной из главных его достопримечательностей после реставрации, стала церковь Святого Николая, которую достроили этой весной.

В связи с противоэпидемиологическими мерами, действующими в провинции Хэйлунцзян, вход усадьбу осуществляется по предварительной записи на интернет-сайте, при этом на каждый временной отрезок имеется ограниченное количество мест.

«Восстановив работу комплекса, мы не забыли о мерах профилактики против коронавируса. На входе у всех посетителей меряют температуру и проверяют код здоровья. Все посетители обязаны ходить по территории парка в защитных масках. Предварительная регистрация для входа производится по интернету, при этом количество посетителей в сутки ограничено до 3000 человек», – заявила в интервью телеканалу гендиректор Вэй Миньфан.

Для жителей Харбина руководство сделало скидку на билеты. Вход для местных посетителей стоит 100 юаней (960 рублей).

«Мы очень рады, что в парке действуют меры безопасности, у всех проверяют температуру. Это позволяет нам быть спокойными за себя, за своих детей. Тут очень красиво. Не ожидали увидеть кусочек иностранной архитектуры рядом с домом», – заявила в интервью телеканалу одна из посетителей, сообщает biang.ru.

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#культура #туризм

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