Патрули Амурской авиабазы обнаружили почти 140 возгораний

За весенний пожароопасный период амурские летчики-наблюдатели, проводившие патрулирование на самолетах, зафиксировали 139 природных пожара. Площадь ликвидации возгораний составила 50 187 гектаров.

К началу пожароопасного сезона для выполнения задач по тушению и обнаружению природных пожаров Амурская авиабаза подготовила 6 воздушных судов: вертолеты Ми-8, Ан-2, ТВС. Самолеты базировались в Архаре, Магдагачи и Свободном.

Авиамониторинг проходил на территории тех районов, в которых сложился второй и более класс пожарной опасности. Всего разработано 10 маршрутов, охватывающих практически все Приамурье. Их общая протяженность более четырех тысяч километров. Ан-2 и ТВС, выполняя поиск возгораний, за три месяца налетали 583 часа.

«После окончания весеннего пожароопасного периода летчики-наблюдатели не прекратят свою деятельность, – заявил заместитель начальника по летной службе Вадим Величко. – Там, где сложатся условия для авиапатрулирования, оно будет проводиться. Так, 3 июня самолет мониторил Магдагачинский и Сковородинский районы».

Также воздушные суда Амурской авиабазы доставляли в труднодоступные места, в которых возникали пожары людей и грузы. Два вертолета Ми-8 и два самолета Ан-2 отработали на возгораниях почти 300 часов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.