Мать оставила детей в ванной на 15 минут, и они изменились до неузнаваемости

В Великобритании Донна Эванс работает из дома во время самоизоляции, но дети не дают ей этого делать полноценно. Чтобы маленькие дети не мешали её работе, она периодически находит им различные занятия.

Донне предстояла важная видеоконференция по рабочим вопросам. На это время женщина придумала детям развлечение, чтоб они её не дергали. Мама решила, что 7-летняя Хелен и 3-летний Иисак займутся художественным творчеством в ванной комнате. Этим женщина руководствовалась, потому что отмыть краски в ванной проще, чем в других комнатах. Однако женщина никогда так не ошибалась.

Вернувшись к детям после конференции, Донна не могла поверить глазам. Посреди ванны её ждали два зелёных человечка, с ног до головы измазанных краской. Сама ванная тоже вся была испачкана. Для мамы такое поведение детишек оказалось большим сюрпризом, ведь, по её словам, раньше у них никогда не было с этим проблем, сообщает Life.

«Обычно дети довольно хорошо себя ведут. Раньше они иногда рисовали на стенах, но это новый уровень», – рассказала мама детей.

После того как женщина отошла от шока, она принялась отмывать художников. С волосами Иисака прошлось повозиться – сестра буквально вымыла их в краске. Но полностью избавиться от краски не удалось. Ещё несколько дней малыши ходили по дому с болезненно-зелёным оттенком кожи.

А вот ванную женщина быстро привела в порядок. Но, прежде чем начать отмывать стены и всё остальное, Донна сделала пару кадров для мужа. Папа был в шоке, что его дети умудрились устроить это всего за 15 минут.

Ранее женщина рассказала о том, что ее сын перепутал мыло с автозагаром. Вернуть прежний оттенок кожи ребенку пока не получается.