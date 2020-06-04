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сегодня, 14:07 0

В Благовещенске перекроют для проезда участок улицы Воронкова

В Благовещенске перекроют для проезда участок улицы Воронкова
Фото: архив Амур.инфо

5 июня в Благовещенске будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Воронкова. Полное перекрытие проезжей части связано с продолжением работ по прокладке ливневой канализации.

Работы будут выполняться с 22:00 5 июня до 06:00 6 июня на участке между Новотроицким шоссе и улицей Кантемирова, чтобы не нарушать движение транспорта.

Работы на участке улицы Воронкова проходят в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

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#транспорт

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