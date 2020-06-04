В Приамурье дети создали аудиоальманах о семейных историях военного времени

Театральная студия «Этюд» Городского дома культуры подготовила аудиоальманах «Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Работа ведется в рамках проекта «Встретимся на Амуре», который реализуется на средства президентского гранта.

«Сердце» проекта – пьеса «Нина», написанная амурским драматургом и руководителем Образцовой театральной студии «Этюд» Екатериной Набокой. Основанный на реальных событиях спектакль расскажет о жизни благовещенских детей военной и после военной поры. Сейчас актеры репетируют спектакль в режиме онлайн.

В рамках реализации проекта более 1700 анкет амурчан — участников Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 будут внесены на электронный носитель Всероссийской акции «Дорога памяти» участниками проекта. А совместно с благовещенским военкоматом участники проекта выложат на сайте «Зейской слободы» список амурчан, ушедших на фронт. Благодаря этой работе люди смогут найти своих ушедших на фронт родственников, восстановить историческую память семьи.

«В нашей Амурской области много детей интересуется военной историей своей семьи. Ребята гордятся своими предками, которые завоевали для них Победу. 18 сочинений было выбрано для аудио-альманаха из 200, в каждом сочинении есть личные моменты. В которых отражены личные истории, впечатления о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и второй мировой войне. Сочинения были присланы на конкурс «Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» являясь частью мероприятий по проекту «Листая страницы "Блокадной книги...» АРОО по патриотическому воспитанию молодёжи «Зейская слобода». Каждая история трогает за душу», – сказала руководитель образцовой театральной студии «Этюд» и проекта «Встретимся на Амуре» Екатерина Набока.

Итоговую версию аудиоальманаха можно найти на странице театральной студии «Этюд».

«Этюд» представила объединённую итоговую версию аудиоальманаха в рамках реализации проекта АРОО по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода» «Встретимся на Амуре» при поддержке Фонда президентских грантов. @pgrants_ru

Весь апрель и май участники студии читали на видео в инстаграмме «Этюда» @ots_etyud отрывки из сочинений участников конкурса «Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

«Встретимся на Амуре» — это уже второй проект АРОО по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода», поддержанный Фондом президентских грантов. В прошлом году проект «Листая страницы «Блокадной книги» получил не только признание экспертов фонда, но и народное признание на амурской земле.

Информационные материалы проекта размещаются в Инстаграме в аккаунтах и по хэгштегам проекта #встретимсянаАмуре #бессмертныйподвигмоегопредка @gdkamur28 @kultura_blag @minkultamur, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.