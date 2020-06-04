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Сохранятся небольшие дожди: прогноз погоды в Амурской области на 5 июня

Сохранятся небольшие дожди: прогноз погоды в Амурской области на 5 июня
Фото: pixabay.com

5 июня в Амурской области ожидается погода с переменной облачностью, в отдельных районах небольшие дожди, днём – с грозами. Ночью и в утренние часы туман, дымка.

Ветер северо-восточный – слабый, днем до умеренного. Температура ночью составит плюс 7...12, местами – от нуля до плюс 5. Днем уличные термометры покажу 20...25, в осадках – около 15 градусов выше нуля.

В Благовещенске без осадков. Скорость северо-западного ветра составит ночью 2-7, днём – 5-10 метров в секунду. Температура ночью – около плюс 10, днем – плюс 22...24 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    49 минут назад

    Госпожа Печкина, каков прогноз на ближайшие выходные?

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