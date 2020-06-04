В суд Благовещенска поступило 96 дел о нарушениях, связанных с распространением COVID-19

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В период с 14 апреля по 29 мая в Благовещенский городской суд поступило 96 дел об административных правонарушениях, связанных с распространением COVID-19. 79 дел было рассмотрено, 3 протокола об административном правонарушении – возвращены.

Из этих дел: об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ – 10 дел, рассмотрено 8 дел, 2 протокола об административном правонарушении возвращены; об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – 86 дел, рассмотрено 71 дело, 1 протокол об административном правонарушении возвращен.

Так, за последнее время суд рассмотрел несколько таких административных дел. Во всех случаях ответчики – среди них не только физлица, но и индивидуальные предприниматели – были признаны виновными в нарушении части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Среди нарушений – нахождение в общественных местах, а также осуществление торговли без средств индивидуальной защиты (перчатки, маски), несоблюдение мер по дезинфекции магазинов, отсутствие организации соблюдения социального дистанцирования (не менее 1 метра), торговля с отсутствием средств дезинфекции (для рук покупателей).

В связи с допущенными нарушениями судом были оштрафованы: в размере 5 000 рублей – двое граждан; в размере 10 000 рублей – также двое граждан; в размере 30 000 рублей – двое ИП.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, судебные постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.