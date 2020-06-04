В Благовещенске на участке улицы Шимановского в июле появится асфальт

Чтобы привести дорогу в нормативное состояние, на участке будет предусмотрена только продольная парковка автомобилей.

Дорожное покрытие отремонтирует подрядчик в рамках муниципального контракта. В частности, дорожники установят бортовые камни, укрепят обочины щебнем, уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку холодным пластиком со световозвращающими элементами. Ремонт пройдет в рамках программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска».

Работы по обустройству водоотведения на данном участке будет проводить компания, строившая многоквартирный жилой дом. Завершить ремонт планируется к 1 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проблему дорожного участка улицы Шимановского не не раз озвучивало ИА «Амур.инфо». В редакцию обращались жители дома № 80. Жилой комплекс под названием «Престижный» расположен в центре города, жители многоэтажек пытались добиться ремонта этого участка несколько лет.

Зампред правительства Павел Матюхин пояснял в марте, что «в планах создание рекреационной зоны. Это произойдет, когда будут выкуплены и снесены гаражи в рамках действующих законных процедур. За гаражами планируем создать рекреационную зону для этого жилого квартала. Это ошибки градостроительные, которые были допущены. Мы рассчитываем в течение двух лет привести участок в порядок. Таких проблем в городе очень много. Они не могут решиться в миг, потому что право частной собственности зарегистрировано и есть процедуры», – объяснил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин тогдаже отметил, что ремонт благовещенских дорог будет проходить на капитальном уровне. «Подходим комплексно, – подчеркнул глава минтранса. – Сначала ремонтируем коммунальные сети, а только потом – дорожное полотно, обустраиваем ливневую канализацию, обустраиваем пешеходные дорожки».