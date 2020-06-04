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сегодня, 11:57 5

В Благовещенске на участке улицы Шимановского в июле появится асфальт

В Благовещенске на участке улицы Шимановского в июле появится асфальт

В Благовещенске на улице Шимановского между между Красноармейской и Октябрьской появится асфальт. Жители района давно обращались в администрацию с просьбой облагородить участок грунтовой дороги и расширить ее. В связи с этим было принято специальное проектное решение.

Чтобы привести дорогу в нормативное состояние, на участке будет предусмотрена только продольная парковка автомобилей.

Дорожное покрытие отремонтирует подрядчик в рамках муниципального контракта. В частности, дорожники установят бортовые камни, укрепят обочины щебнем, уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку холодным пластиком со световозвращающими элементами. Ремонт пройдет в рамках программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска».

Работы по обустройству водоотведения на данном участке будет проводить компания, строившая многоквартирный жилой дом. Завершить ремонт планируется к 1 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проблему дорожного участка улицы Шимановского не не раз озвучивало ИА «Амур.инфо». В редакцию обращались жители дома № 80. Жилой комплекс под названием «Престижный» расположен в центре города, жители многоэтажек пытались добиться ремонта этого участка несколько лет.

Зампред правительства Павел Матюхин пояснял в марте, что «в планах создание рекреационной зоны. Это произойдет, когда будут выкуплены и снесены гаражи в рамках действующих законных процедур. За гаражами планируем создать рекреационную зону для этого жилого квартала. Это ошибки градостроительные, которые были допущены. Мы рассчитываем в течение двух лет привести участок в порядок. Таких проблем в городе очень много. Они не могут решиться в миг, потому что право частной собственности зарегистрировано и есть процедуры», – объяснил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин тогдаже отметил, что ремонт благовещенских дорог будет проходить на капитальном уровне. «Подходим комплексно, – подчеркнул глава минтранса. – Сначала ремонтируем коммунальные сети, а только потом – дорожное полотно, обустраиваем ливневую канализацию, обустраиваем пешеходные дорожки».

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#дороги #Белогорск

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Дай то Бог, дай то Бог...

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    улица с асфальтом это необычно

  • Victrix

    Victrix
    44 минуты назад

    Не так подали новость. Должно быть - на территории гаражного массива появится асфальт.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    28 минут назад

    Сейчас щебнем, асфальтом укатают, бордюры поставят, владельцы гаражей не смогут ворота открыть в гаражах.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    21 минута назад

    «Подходим комплексно, – подчеркнул глава минтранса. – Сначала ремонтируем коммунальные сети, а только потом – дорожное полотно, обустраиваем ливневую канализацию, обустраиваем пешеходные дорожки».

    Оно заметно как ливневку делают. На Калинина возле пересечения с Пролетарской лужи вдоль всей полосы. Где ливневка? Дорогу еще не здали, но надо будет скоро ремонтировать...

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