В Амурской области открываются спортивные клубы

В большинстве районов Приамурья возобновляют работу спортивные секции и спортклубы. Спортивные залы откроются во всем регионе, за исключением Благовещенска, Свободного и Благовещенского района, где по-прежнему сохраняется сложная эпидобстановка.

Соответствующий приказ подписал заместитель министра по физической культуре и спорта области Евгений Лобанов, сообщает правительство Амурской области.

Учреждения спорта уже могут приступить к работе, соблюдая все необходимые ограничения. Так, в регионе разрешается проводить индивидуальные, парные и групповые занятия при условии, что количество тренирующихся не превышает 10 человек. Соблюдение социальной дистанции – также необходимое условие для функционирования. Следить придется и за состоянием здоровья работников: измерять температуру и отстранять от работы тех, у кого имеются признаки инфекционного заболевания.

Обработка контактных поверхностей инвентаря и тренажеров должна проводиться с дезинфицирующим средством перед (или после) их использованием каждым посетителем. Кроме того, каждые два часа нужно проводить влажную уборку с применением растворов, эффективных в отношении вирусов.

Все спортивные организации должны иметь необходимый запас дезсредств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность их использования как сотрудниками, так и посетителями.

Как сообщало Амур.инфо, решение о поэтапном возобновлении деятельности спортивных организаций в условиях пандемии COVID-19 принято 2 июня на заседании оперативного штаба.