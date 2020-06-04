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сегодня, 11:41 2

В Амурской области открываются спортивные клубы

В Амурской области открываются спортивные клубы
Фото: pixabay.com

В большинстве районов Приамурья возобновляют работу спортивные секции и спортклубы. Спортивные залы откроются во всем регионе, за исключением Благовещенска, Свободного и Благовещенского района, где по-прежнему сохраняется сложная эпидобстановка.

Соответствующий приказ подписал заместитель министра по физической культуре и спорта области Евгений Лобанов, сообщает правительство Амурской области.

Учреждения спорта уже могут приступить к работе, соблюдая все необходимые ограничения. Так, в регионе разрешается проводить индивидуальные, парные и групповые занятия при условии, что количество тренирующихся не превышает 10 человек. Соблюдение социальной дистанции – также необходимое условие для функционирования. Следить придется и за состоянием здоровья работников: измерять температуру и отстранять от работы тех, у кого имеются признаки инфекционного заболевания.

Обработка контактных поверхностей инвентаря и тренажеров должна проводиться с дезинфицирующим средством перед (или после) их использованием каждым посетителем. Кроме того, каждые два часа нужно проводить влажную уборку с применением растворов, эффективных в отношении вирусов.

Все спортивные организации должны иметь необходимый запас дезсредств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность их использования как сотрудниками, так и посетителями.

Как сообщало Амур.инфо, решение о поэтапном возобновлении деятельности спортивных организаций в условиях пандемии COVID-19 принято 2 июня на заседании оперативного штаба.

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#коронавирус #спорт

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    а зачем их было тогда вообще закрывать, когда заболевших было скажем 10-15 человек?

  • Ворокин

    Ворокин
    34 минуты назад

    Абсурдность принимаемых решений, на конец июня ждем пик заболеваемости и тут же открываем все

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