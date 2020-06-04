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сегодня, 11:24 0

В Нидерландах хотят убить тысячи норок из-за коронавируса

В Нидерландах хотят убить тысячи норок из-за коронавируса
Фото: Derek Naulls с сайта Pixabay

Всех норок на голландских фермах, где обнаружили коронавирус, уничтожат. В общей сложности речь идет о восьми фермах.

Все фермы расположены в провинции Северный Брабант. Какое именно количество животных будет уничтожено, из достоверных источников стало известно, что под убой попадают тысячи животных.

«Кабинет министров опубликует официальное решение в ближайшее время. Уничтожение норок начнется вскоре после этого. Животные будут усыплены с помощью газа», – цитирует «РЕН ТВ» местный телеканал.

На прошлой неделе эксперты выразили опасение, что норковые фермы могут представлять опасность общественному здоровью из-за меха зараженных животных и из-за того, что сотрудники ферм уже заражались ранее от пушных зверьков. На данный момент в Нидерландах известно о двух случаях передачи коронавируса от норок человеку.

Тогда Национальный институт здравоохранения и окружающей среды заявил, что риск заражения коронавирусом от этих животных является ничтожным. В то же время организация ввела строгие правила для всех норковых ферм. Институт запретил посещать фермы и транспортировать самих животных, их подстилки и навоз.

Министр сельского хозяйства признала, что выпущенные ранее рекомендации являлись неверными: в них говорилось, что передача вируса от животных невозможна, однако теперь риски заразиться возросли.

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#животные

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