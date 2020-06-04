На Амурском ГПЗ ведется профилактическая дезинфекционная обработка мест массового пребывания людей (фото, видео)

На стройплощадке​ Амурского​ ГПЗ, а также в Свободном началась масштабная профилактическая дезинфекционная обработка мест массового пребывания людей. Привлечены подразделения химической и биологической защиты 35-й Армии, дислоцированные в Белогорске.

В течение недели военные проведут обработку более 200 тысяч квадратных метров площади, в том числе жилых и общих помещений вахтовых поселков,​ столовых,​ магазинов, офисов, переговорных​ и других мест общего пользования в зонах проживания вахтового персонала, а также транспортных средств, контрольно-пропускных пунктов и подъездных дорог.

Повышенные меры безопасности​ на​ ​ Амурском​ ГПЗ действуют уже с февраля 2020 года​. В настоящее время ограничен въезд транспорта и граждан, которые не задействованы в строительстве. Развернут дополнительный КПП с постом медицинского досмотра. На площадке регулярно проводится антисептическая обработка и обеззараживание помещений, ​ бесконтактный замер температуры тела у всего персонала, занятого в строительстве. Ограничен выход строителей​ за территорию Амурского ГПЗ –​ работы​ ​ идут​ в режиме «закрытого контура»​. На строительной площадке​ и в вахтовых городках развернуты обсерваторы на 620 койко-мест, привлечен дополнительный медперсонал​, создан и пополняется​ запас лекарственных средств и дезинфекторов​.

Между тем, агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на экспертов сообщает, что организаторы строительства быстро адаптировались к пандемии, и это дало очевидный эффект, позволив продолжить реализацию стратегического объекта в безопасных условиях. «Завершение строительства Амурского газоперерабатывающего завода в срок трудно переоценить с точки зрения значимости для экономики России. Это и развитие несырьевого экспорта, и переработка ценного сырья внутри страны, – отмечает политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. – Важна реализация проекта и для региона, который благодаря этому не только выполняет все взятые на себя социальные обязательства, но и вкладывает средства в развитие. Отчисления подрядных организаций Амурского ГПЗ превышают 1,2 миллиарда рублей, что составляет почти 60 % в собственных доходах Свободного».

Ранее о том, что реализацию таких крупных проектов останавливать нельзя, несмотря на пандемию, заявлял доктор медицинских наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией арктической медицины СЗГМУ им. Мечникова Максим Чащин. В интервью он подтвердил, что вахтовый метод работы действительно наиболее опасен в период распространения COVID-19, и назвал Амурский ГПЗ успешным примером того, как следовало отреагировать на ситуацию с появлением инфекции.

«На стройке адекватно и быстро отреагировали на вызовы времени. Там успели предотвратить негативное развитие ситуации…Ввели режим «закрытого контура» на территории реализации проекта. Провели тотальную дезинфекцию рабочих мест, мест общего пользования и отдыха работников. Обеспечили работников современными средствами коллективной и индивидуальной биологической защиты. Развернули дополнительные помещения медицинских пунктов и увеличили штат медицинских работников. Ввели обязательный 14-дневный карантин для вновь прибывших на объект работников с обязательным тестированием на COVID-19 и проживанием в отдельных «буферных зонах». Организовали 14-дневную обсервацию работников в регионах вылета. Отказались от мобилизации трудовых мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Разработали регламент «чистого коридора» для авиаперевозки сотрудников в Амурскую область. Подготовили всю необходимую инфраструктуру для быстрого реагирования в случае появления случаев заболевания в обсерваторах и внутри контура. И даже такие строгие мероприятия не позволят полностью предотвратить проникновение вируса – задача организовать процесс таким образом, чтобы можно было максимально быстро локализовать распространение, то есть сделать ситуацию управляемой. Важно быть готовыми при любом развитии ситуации управлять процессом с учетом и производственных задач, и конечно, в первую очередь, безопасности людей», – пояснил профессор Чащин.

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).