Эксперт: на Амурском ГПЗ быстро и адекватно отреагировали на вызовы времени, связанные с COVID-19

Работники крупных предприятий, живущие в вахтовых посёлках, попали под реальную угрозу заражения новым коронавирусом. Однако останавливать реализацию таких проектов ни в коем случае нельзя. Об этом в интервью рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией арктической медицины СЗГМУ им. Мечникова Максим Чащин. В качестве примера того, где предприняли правильные меры в данной ситуации, он привел Амурский ГПЗ.

Интервью на эту тему опубликовала «Комсомольская правда». Амур.инфо приводит текст беседы.

– Максим Валерьевич, известно, что вахтовики – это люди, которые приезжают на объект из разных регионов. Любой может привезти опасный вирус и перезаразить своих коллег. Не проще ли было закрыть вахты на два месяца или сколько потребуется?

– Ни в коем случае. Большинство объектов являются системообразующими предприятиями, где идет непрерывный цикл работы. Например, скважину нельзя останавливать даже на месяц. Потом придется бурить новую. Или вот вам пример со строительством крупного объекта. Организаторы проекта Амурского ГПЗ оказались в сложной ситуации. Перед ними стал выбор – остановить стройку важного для развития экономики страны и региона объекта из-за пандемии COVID-19 или в кратчайшие сроки на основе рекомендаций Роспотребнадзора с помощью лучших медицинских практик и специалистов разработать и внедрить специальные противоэпидемические мероприятия, основанные на том небогатом опыте и знаниях, которые были накопленных в мире об этой инфекции на сегодняшний день. Они выбрали второе.

– И тем не менее, вы сами говорите, что вахтовый метод работы наиболее опасен в период пандемии.

– Это так и есть. Причин несколько. Первая: люди приезжают из разных регионов и живут в вахтовых поселках по типу общежития. Вторая: удаленность вахтовых поселков от крупных городов и развитых инфраструктур. Третья: в поселках нет медицинских центров. Все эти критерии способствуют особому эпидемиологическому риску и могут привести к развитию коронавирусной инфекции.

– Есть еще один риск. Например, человек болеет бессимптомно. У него нет температуры, но он опасен для окружающих.

– В этом и есть коварство коронавирусной инфекции. У 40 % заболевших болезнь протекает без каких-либо признаков. Поэтому руководством многих компаний, применяющих вахтовый метод работы, вводятся новые меры профилактики и предотвращения болезни.

– Но ведь и в докарантинное время за здоровьем вахтовиков следили?

– Да, каждый работник перед вахтой должен был пройти медицинский осмотр. Но при таком осмотре невозможно выявить, есть у человека ковид или нет. Поэтому внедряются другие методы.

– Какие, например?

– Все работники перед вахтой сдают тест на коронавирус. Некоторые компании пошли на то, что при формировании бригад вводят 14-дневный карантин. То есть прежде чем поехать на вахту работник сидит на полной самоизоляции две недели. И это время ему оплачивается работодателем.

– Работники сидят дома?

– Разные компании поступают по-разному. Некоторые надеются на ответственность сотрудника. Но чаще всего помещают людей в обсерватор. Во время карантина проводится медосмотр, врачи делают тесты на коронавирус, замеряют температуру, давление.

– А в самих вахтовых поселках что-то поменялось?

– Полностью пересмотрен санитарно-эпидемиологический режим вахтовых поселков. Выпущен ряд документов по профилактике распространения инфекции. На сегодня ситуация во многих поселках либо исправлена, либо вообще удалось не допустить заболеваемости среди коллектива.

– Приведите эти успешные примеры.

- В значительной мере это тот же Амурский ГПЗ, потому что на стройке адекватно и быстро отреагировали на вызовы времени. Там успели предотвратить негативное развитие ситуации.

– Каким образом?

– Давайте прямо по пунктам пройдемся. Там ввели режим «закрытого контура» на территории реализации проекта. Провели тотальную дезинфекцию рабочих мест, мест общего пользования и отдыха работников. Обеспечили работников современными средствами коллективной и индивидуальной биологической защиты. Развернули дополнительные помещения медицинских пунктов и увеличили штат медицинских работников. Ввели обязательный 14-дневный карантин для вновь прибывших на объект работников с обязательным тестированием на COVID-19 и проживанием в отдельных «буферных зонах». Организовали 14-дневную обсервацию работников в регионах вылета. Отказались от мобилизации трудовых мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Разработали регламент «чистого коридора» для авиаперевозки сотрудников в Амурскую область. Подготовили всю необходимую инфраструктуру для быстрого реагирования в случае появления случаев заболевания в обсерваторах и внутри контура. Конечно, исключить появление таких случаев даже при таких мерах нельзя. Важно быть готовыми при любом развитии ситуации управлять процессом с учетом и производственных задач, и, конечно, в первую очередь, безопасности людей. И даже такие строгие мероприятия не позволят полностью предотвратить проникновение вируса – задача организовать процесс таким образом, чтобы можно было максимально быстро локализовать распространение, то есть сделать ситуацию управляемой.

– А как работодатель несет ответственность за здоровье сотрудников?

– Эта ответственность вообще-то прописана в Трудовом кодексе РФ. Но на вахтах как правило занято сотни подрядчиков, то есть у каждого вахтовика свой работодатель. Поэтому важно и каждому конкретному работодателю чувствовать и нести ответственность за работников, и с точки зрения основного заказчика не уклоняться от управления безопасностью на объекте в целом, а солидарно решать проблемы.

– А достаточна ли регуляторная база для подобных ситуаций, как пандемия, или есть пробелы?

– Это хороший вопрос. Нормативная база, касающаяся в первую очередь санэпидблагополучия территории, требует тщательной проработки с учетом опыта, который мы уже приобрели. И надо понимать, что коронавирус не последняя биологическая угроза. Поэтому очень хочется надеяться, что мы извлечем полезное из этого опыта и совершенствуем свою нормативную базу с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологического режима и медицинского обеспечения вахтовых поселков. Как показал опыт, вахтовые поселки нуждаются в более развернутой медицинской инфраструктуре. А нормативная база не предусматривает наличие более-менее серьезных медицинских подразделений.

– А разве проблема не в финансировании?

– Нет. Крупные работодатели готовы взять на себя такую ответственность, если будет нормативная база и послабления по налогам в сфере содержания таких объектов. Медицинские центры необходимы в крупных вахтовых поселках, ведь это позволит сохранить жизни людей.